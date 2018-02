Amnesty: 'Illegalen zitten te lang vast in detentiecentra'

Het detentiecentrum bij Rotterdam the Hague airport waar in 2015 een asielzoeker zelfmoord pleegde

Detentiecentra waar illegalen worden vastgezet lijken op gevangenissen, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie concludeert na eigen onderzoek dat detentie van vreemdelingen onnodig te lang duurt terwijl deze mensen niet veroordeeld zijn.

Na de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov in het detentiecentrum bij Rotterdam the Hague airport in 2013, beloofde de toenmalige staatssecretaris Fred Teeven het detentiebeleid te veranderen. Maar volgens Amnesty gebeurt er niet genoeg.

"We zijn nu vijf jaar verder. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel genaamd Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring te wachten op behandeling door de Tweede Kamer. Maar de wet is op veel punten een kopie van de oude wet en is er nog onvoldoende vooruitgang", zegt Annemarie Busser, medewerker mensenrechtenbeleid van Amnesty International.

Amnesty zegt dat vreemdelingendetentie een ernstige inbreuk is op het recht van vrijheid. "Het is een bestuursrechtelijke maatregel om uitzetting te verzekeren of om ongeoorloofde toegang tot Nederland te voorkomen. Detentie van vreemdelingen is dus het laatste middel dat de overheid mag inzetten, en moet zoveel mogelijk worden voorkomen."

In 2015 pleegde een Zuid-Afrikaan in hetzelfde detentiecentrum in Rotterdam ook zelfmoord. De man zou worden uitgezet naar Frankrijk. Hij was via dat land het Schengengebied binnengekomen en had dus ook daar asiel moeten aanvragen.

Amnesty hoopt dat de aanbevelingen uit hun onderzoek worden overgenomen en dat door de Tweede Kamer wordt ingezien dat vreemdelingenbewaring geen strafmaatregel is.