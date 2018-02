Deel dit artikel:











Nieuw lied Botlekbrug: sta ik @#?$%! weer voor die teringbrug De botlekbrug (foto: Tom van Vark)

"De brand d'r in, pleur hem maar plat en nooit meer wachten voor die teringbrug." Zangeres Sandy Struijs is goed klaar met de Botlekbrug. Ze schreef een nummer over de beruchte brug die geregeld in storing is.

Zangers Sandy Struijs was het repertoire van geijkte Rotterdamse nummers zat en besloot zelf een lied te schrijven met een herkenbare ergernis van stadsgenoten. Hoewel zij zelf niet vaak over de brug rijdt, kan zij de irritatie over de storingen goed begrijpen. Commentaar

Struijs maakt in haar lied gebruik van scheldwoorden, die filerijders misschien ook wel gebruiken. "Het is niet zo dat ik razend en tierend door het leven ga, maar het blijft lastig om beschaafd te blijven bij de zoveelste storing." Struijs maakt in haar lied gebruik van scheldwoorden, die filerijders misschien ook wel gebruiken. "Het is niet zo dat ik razend en tierend door het leven ga, maar het blijft lastig om beschaafd te blijven bij de zoveelste storing." Het nummer, dat is gezongen op de melodie van een bekend country-nummer , was dinsdagmorgen al 14.000 keer bekeken op YouTube.