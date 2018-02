Deel dit artikel:











Man slaat vrouwen na avondje stappen in Dordrecht

Tijdens een avondje stappen in Dordrecht zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie vrouwen mishandeld. Dat meldt de politie. De vrouwen raakten allemaal gewond aan hun gezicht. Een 22-jarige Dordtenaar is opgepakt.

Op het Grotekerksplein vertoonde een dronken man raar gedrag. Iemand zei daar wat van en vervolgens reageerde de man dat af op de drie vrouwen die toevallig langsliepen. Beveiligers van nabijgelegen cafés hielden de man al gauw in bedwang en de politie kon hem later aanhouden. De man zit nog vast.