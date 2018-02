Oud-premier Lubbers begraven in Rotterdam

In de Rotterdamse Laurentius- en Elisabethkathedraal is de afscheidsdienst van oud-premier Ruud Lubbers gehouden. Aansluitend werd hij begraven op de begraafplaats Laurentius in Rotterdam-Crooswijk. Dat gebeurde te midden van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, aldus de RVD.

Rond 11:30 uur kwam de rouwstoet aan op de Mathenesserlaan bij de kathedraal. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb sprak van een plechtige en mooie katholieke dienst. "Mij is bijgebleven hoe groot deze man is, maar hij was ook nooit te groot om kleine dingen te doen. Het was goed ook om te horen van zijn kinderen hoe hij ze heeft grootgebracht." Volgens de burgemeester was het een ingetogen dienst.

De Rotterdamse oud-minister en oud EU-commissaris Nelie Kroes was ook onder de indruk van de dienst. "Prachtige muziek en zeer ontroerend hoe de kinderen over hun vader spraken. Iedereen was heel persoonlijk en liet in zijn eigen emoties kijken. Dat vind ik knap in zo'n volle kerk."

​"Sociaal voelend en heel intelligent". Zo omschreef oud-studiegenoot Simon Schaap de overleden oud-premier. "Hij was een van mijn dierbaarste vrienden. Ik vind het jammer dat hij toch zo jong is overleden", aldus Schaap.

Ook Peter Verbakel was bij de plechtigheid aanwezig. Zijn vrouw is een nichtje van weduwe Ria Lubbers. Volgens Verbakel was Lubbers een voorbeeld van hoe mensen kunnen zijn voor hun land en medemens.

Zijn mooiste herinnering stamt al van 46 jaar terug: "Wij waren uitgenodigd op een heel groot familiefeest, waar Ruud en Ria ook bij waren. Ik herinner mij dat tijdens dat diner Ruud werd gevraagd als minister. Dat gonsde toen door de hele zaal."

Er ontstonden discussies of Lubbers wel deel moest nemen aan dat kabinet van Den Uyl. "Maar hij heeft het allemaal gedaan en hij heeft ook een enorm aanzien gekregen", aldus Verbakel.