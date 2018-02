Deel dit artikel:











Hijskraan doorboort dak studentenvereniging Laurentius De kraan doorboorde het dak van studentenvereniging Laurentius Foto: Frans van Breemen Foto: Frans van Breemen

Bij werkzaamheden aan de Infirmeriestraat in Rotterdam-Kralingen is een kraan door het dak van studentenvereniging Laurentius gevallen. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Hoe de kraan kon omvallen is nog niet bekend.

Volgens officier van dienst van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond Kees van den Berg is er niemand gewond geraakt toen de zestig meter lange kraan zich door de nok van het dak boorde. In het pand werden verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Er waren enkele bouwvakkers aan het werk. Die konden zelf snel een veilig heenkomen zoeken. De kraan hangt op het gebouw en op twee poten. "De last is uit de kraan gevallen, dus ik verwacht dat hij niet verder zal zakken", zegt van den Berg. "Met het oog op eventuele ongelukken vinden er geen werkzaamheden meer plaats in het gebouw." "De firma die verantwoordelijk is voor deze klus is ter plaatse en gaat beoordelen hoe de kraan weer rechtop gezet moet worden", zegt de officier van dienst van de brandweer. Eigenaar firma Blansjaar stuurt twee andere hijskranen naar de Infirmeriestraat om de gevallen kraan te bergen. Op het gebouw van Laurentius hangen de vlaggen halfstok vanwege het overlijden van oud-premier Ruud Lubbers. Hij was erelid voor het leven van de vereniging. Het bestuur was aanwezig bij de uitvaartdienst toen de kraan omviel.