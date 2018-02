Deel dit artikel:











VIDEO: Parende zeearenden in de Dordtse Biesbosch Parende zeearenden in de Dordtse Biesbosch

Het is een zeldzaam gezicht: parende zeearenden. De Dordtse natuurliefhebber Jos Koopman (17) is er op de Tongplaat in de Dordtse Biesbosch in geslaagd om het tafereel vast te leggen.

Maandagmiddag filmde hij de paring, rond vier uur. Hij kon zijn geluk niet op. "Dit zie je zelden. Andere vogelaars hebben me ook gefeliciteerd. Ze vinden het heel gaaf." Koopman, die een MBO-opleiding 'Eco and wildlife' volgt gaat wel vaker naar de Biesbosch om te filmen. Dat doet hij met zijn mobiele telefoon en een digiscoop. "Voor ik de paring filmde maakte ik beelden dat ze aan het eten waren. Dat vond ik al speciaal - en toen gebeurde dit!"