Nieuwe brug over kanaal door Voorne

In Hellevoetsluis komt er een nieuwe brug over het Kanaal door Voorne. De brug wordt ter hoogte van de Braberseweg aangelegd om het nieuwe bedrijventerrein Kickersbloem 3 bereikbaar te maken.

In 2019 wordt de brug opgeleverd, maar al vanaf maart dit jaar zullen er werkzaamheden plaatsvinden. Zo moeten er bomen gekapt worden om ruimte te maken en zal de grond ingeklonken worden.

Wethouder Margriet den Brok in Hellevoetsluis is niet alleen blij met de komst van de brug, ook het ontwerp springt volgens haar bijzonder in het oog.

"Het is een bijzonder ontwerp geworden, passend bij de historische zwaaikommen van het kanaal. En op de landmark bij de rand van de brug kun je prachtig uitkijken over de omgeving en de geschiedenis van de oude kreken bekijken op informatieborden.”