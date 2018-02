Voor tienduizenden euro's aan metalen rijplaten gestolen in Capelle

In Capelle aan den IJssel hebben metaaldieven dit weekend toegeslagen op het gronddepot van de gemeente. Er is voor 70 duizend euro aan spullen gestolen, zegt een woordvoerder.

Naast wat speciale apparatuur zijn 70 metalen rijplaten gestolen. Dat zijn platen waar verkeer overheen geleid wordt bij werkzaamheden. "Verder is een speciale grijper voor bomen verdwenen en zijn onderdelen voor een speciale grondzeef gestolen", zegt een woordvoerder.

"We hebben geen idee wat de dieven hiermee moeten", legt de woordvoerder verder uit. "Maar we balen gigantisch van deze diefstal". De gemeente doet een oproep aan mensen die iets hebben gezien, om zich te melden bij de gemeente of de politie.