Nieuwe parkeerapp voor Rotterdam

Zijn parkeerautomaten in de toekomst verleden tijd?

Een parkeerapp waar geen servicekosten voor hoeven te worden betaald. Dat is de app Pay010 die de gemeente Rotterdam dinsdag lanceerde.

De app heeft volgens een woordvoerder van de gemeente exact dezelfde functie als een betaalautomaat op straat.

Vanuit de auto kan je de parkeertijd invullen en reken je de parkeerkosten meteen af met iDeal of creditcard. Daarmee zijn ook onverwacht hoge kosten bij fouten in het afmelden verleden tijd. De parkeertijd kan op afstand verlengd worden.

Hoewel er al veel parkeerapps in omloop zijn, denkt de gemeente dat Pay010 voorziet in een vraag. "Er zijn nog steeds mensen die het heel prettig vinden om bij een betaalautomaat te betalen." Bovendien is het gebruik van de app gratis. Er hoeven geen transactiekosten betaald te worden.

Volgens de gemeente Rotterdam is de parkeerapp een aanvulling op en geen vervanging van de huidige parkeerautomaten. "Naar verwachting blijven die gewoon, dit is alleen een extra service."