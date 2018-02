Jaar cel geëist tegen directeur zorgcentrum Meerkerk voor ontucht

Justitie eist een jaar cel tegen de oud-directeur van zorgcentrum Jedidja in Meerkerk vanwege ontucht. Hij zou jarenlang een seksuele relatie hebben gehad met een patiënte.

De 77-jarige Aaldert van E. ontkent alles. Seksueel getinte chatgesprekken waren volgens hem slechts toneelspel.