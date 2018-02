Deel dit artikel:











KOORTS: Politiek debat in de bibliotheek van Nissewaard debatspijkenisse

Rijnmond Nu gaat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen langs bij verschillende gemeenten in de regio. Tijdens het lijsttrekkersdebat dinsdagavond in bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse op de Markt wordt besproken wat er te beleven valt in de stad, wat de problemen zijn en wat de gemeente Nissewaard in de toekomst van plan is.

Geschreven door Danique Crijnen

Het debat wordt gepresenteerd door Ruud de Boer van Radio Rijnmond en Dick Bosgieter van Omroep Linq. Zij bevragen politici uit de gemeente Nissewaard over de bereikbaarheid, leefbaarheid en wonen in de regio. Reageren? NU@Rijnmond.nl of #RijnmondNu! Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Luister de uitzending terug door de foto's te swipen of op door de luidsprekertjes te klikken.