Hijskraan uit dak studentenvereniging Laurentius gehesen

De hijskraan, die dinsdagmiddag door het dak van studentenvereniging Laurentius in Rotterdam-Kralingen is gevallen, staat weer overeind. Bij werkzaamheden viel de kraan aan de Infirmeriestraat om.

De aannemer stuurde twee andere kranen om de zestig meter hoge hijskraan uit de nok van het dak te krijgen.

In het pand worden verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Volgens de politie is niemand gewond geraakt bij de val van de kraan. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.