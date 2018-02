Deel dit artikel:











Beloning voor gouden tip in moord op Belg in Rotterdam Getuigen zeggen dat in de Socratesstraat meerdere schoten vielen.

Justitie looft 20 duizend euro uit voor de tip die leidt naar de oplossing van de moord in Rotterdam-Lombardijen. Eind vorig jaar werd in de Socratesstraat een Belg neergeschoten, die een dag later overleed.

Het slachtoffer van de schietpartij was de Belgische Samir el B. Volgens Belgisch media is dat een Belgische drugscrimineel . Volgens getuigen zijn er bij de liquidatie meerdere schoten gevallen. De schutter zou een donkergetinte man zijn met een rode, plastic tas. Van de bestuurder van de vluchtauto is een compositietekening gemaakt. Die wordt dinsdagavond in Opsporing Verzocht getoond.