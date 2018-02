Vice-premier De Jonge haalt uit naar PVV en DENK

De komst van PVV en Denk is het allerlaatste waar Rotterdam behoefte aan heeft. Dat zei vice-premier Hugo de Jonge dinsdagavond in Arminius.

In het debatcentrum werd het boek Rotterdam, stad van twee snelheden van Mark Hoogstad gepresenteerd. Hugo de Jonge stelde dat Rotterdam steeds verder gepolariseerd dreigt te raken.

"Rotterdam is een fantastische, veerkrachtige stad, waar het ook economisch steeds beter gaat. Toch zie je dat ook veel Rotterdammers daar niet van profiteren. Groepen komen tegenover elkaar te staan. Dan zie ik het als taak van de politiek om kloven te overbruggen. Maar partijen als de PVV en DENK zorgen ervoor dat mensen juist steeds verder van elkaar verwijderd raken."

De PVV heeft als een van de speerpunten dat burgemeester Aboutaleb moet worden afgezet. “Als je denkt dat onze fantastische burgemeester Aboutaleb het grootste probleem van Rotterdam is, dan heb je van onze stad en haar problemen weinig begrepen”, reageert De Jonge.

Ook tegen DENK is de oud-lijsttrekker van CDA Rotterdam fel. “Als je denkt dat je mensen in de stad vooruit helpt door ze gevangen te houden in hun eigen geschiedenis, hun eigen taal en hun eigen cultuur, ook dan heb je van Rotterdam en haar toekomst maar weinig begrepen.”

De vice-premier maakt zich zorgen over doelgroeppartijen. “Steeds meer partijen die de wereld vooral beter willen maken voor hun eigen specifieke achterbannetje. Ook als dat betekent dat de stad er als geheel niet beter van wordt, maar er juist verdeelder van raakt. Kloven moeten worden gedicht, niet geëxploiteerd voor eigen politiek voordeel."

“Daarom hoop ik dat we ons realiseren hoe belangrijk het juist nu is om die stem van de stille meerderheid te laten klinken om het geschreeuw te overstemmen.”