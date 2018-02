Deel dit artikel:











Politie schiet overvaller neer in Vlaardingen Foto: MediaTV Foto: Remco van Es

Twee mannen zijn na een overval op een supermarkt in Schiedam niet ver gekomen. Het personeel van de Aldi aan de Borodinlaan had op de overvalknop gedrukt, waardoor de politie er snel was.

De daders zijn nog op een scooter weggereden, maar de politiehelikopter kon ze volgen. De overvallers zijn op de Europaboulevard in Vlaardingen klem gereden door agenten. Daarbij is een van hen neergeschoten. Meer volgt.