Storing containeroverslagbedrijf ECT voorbij

Containeroverslagbedrijf ECT kampte dinsdag lange tijd met computerproblemen. Daardoor werden twee terminals van het bedrijf op de Maasvlakte tijdelijk gesloten. Het bedrijf laat weten dat er nog vertraging kan zijn bij het afhandelen van de vrachtwagens.

Volgens een woordvoerder is er iets fout gegaan bij de vernieuwing van het computersysteem. Hij ontkent dat het bedrijf gehackt is.

Een ander groot overslagbedrijf in de Rotterdamse haven, APM, werd vorige zomer getroffen door zo'n digitale aanval. Systemen werden digitaal 'gegijzeld'. Computers werden vergrendeld en de daders eisten losgeld. Het duurde dagen voordat het dochterbedrijf van het Deense Maersk de problemen te boven was.

Bij ECT op de Maasvlakte worden dagelijks duizenden containers overgeslagen. "Dit is gelukkig niet een van de drukste dagen",zegt de woordvoerder van het bedrijf. "We proberen het werk vannacht en morgen in te halen.''