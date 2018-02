Deel dit artikel:











DENK vraagt debat aan over uitspraken vicepremier De Jonge

DENK gaat in de Tweede Kamer een debat aanvragen over de uitspraken van vicepremier Hugo de Jonge. "Het zit mij dwars dat een vicepremier invloed probeert uit te oefenen op de gemeenteraadsverkiezingen. Het uitsluiten van twee politieke partijen is een tamelijk anti-democratisch argument", vertelt DENK-leider Tunahan Kuzu.

De Jonge haalde dinsdagavond hard uit naar DENK en de PVV . Volgens de voormalig wethouder en lijsttrekker van het CDA in Rotterdam is de komst van de partijen naar Rotterdam het allerlaatste waar de stad behoefte aan heeft. Hij zei dat in Arminius, waar het boek Rotterdam, stad van twee snelheden van Mark Hoogstad werd gepresenteerd. Hugo de Jonge stelde dat Rotterdam steeds verder gepolariseerd dreigt te raken. "Rotterdam is een fantastische, veerkrachtige stad, waar het ook economisch steeds beter gaat. Toch zie je dat ook veel Rotterdammers daar niet van profiteren. Groepen komen tegenover elkaar te staan. Dan zie ik het als taak van de politiek om kloven te overbruggen. Maar partijen als de PVV en DENK zorgen ervoor dat mensen juist steeds verder van elkaar verwijderd raken." De Jonge richtte zich ook specifiek tegen DENK: “Als je denkt dat je mensen in de stad vooruit helpt door ze gevangen te houden in hun eigen geschiedenis, hun eigen taal en hun eigen cultuur, ook dan heb je van Rotterdam en haar toekomst maar weinig begrepen.”