Verkiezingsdebat Nissewaard: trek de A4 nu eindelijk door

De bereikbaarheid van de Nissewaard. Het kon niet anders, dan dat dit het thema was tijdens het verkiezingsdebat van Radio Rijnmond en de lokale omroep LINQ in de Nissewaard.

De Botlekbrug en Spijkenisserbrug zijn de bekende bottlenecks in de Nissewaard. Maar ook als deze bruggen het verkeer niet plat leggen kom je het eiland in de spits niet op of af.

De snelweg A4 moet daarom richting het zuiden verlengd worden, daar zijn alle elf de partijen in de gemeente het over eens. CU/SGP-lijsttrekker Bernard ter Brugge ziet die oplossing liever gisteren dan vandaag gerealiseerd worden.

"We zijn bang dat het doortrekken van de A4 pas in 2030 gerealiseerd wordt. Dat moet veel eerder. Een deeltraject Nissewaard naar Rotterdam is daarvoor de oplossing."

Dichterbij dan gedacht

De realisatie van de A4 is volgens Igor Bal van de VVD juist dichterbij dan gedacht wordt. En moet er juist niet geswitcht worden naar een tijdelijke oplossing.

"Het staat op de agenda bij de minister. Zij kijken nu eenmaal pas mee bij een groter plaatje, als het om de verbinding Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen gaat."

Forza! Nissewaard vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds gewacht wordt op de landelijke overheid. "De lokale VVD-lobby heeft nog steeds geen resultaat. We moeten ons zeker richten op het bedrijfsleven. We zijn een van grootste leveranciers aan werknemers in de Botlek."

Wedstrijdje ver plassen

Lobbyen is voor de meeste partijen het codewoord om een verlenging van de A4 te verwezenlijken. Volgens de PvdA zijn de partijen het dan ook volstrekt eens.

"We moeten er geen wedstrijdje ver plassen van maken, we zijn het volledig eens. Door samenwerken zorgen we dat het op de agenda in Den Haag komt. We moeten daar met elkaar heen gaan, of ze hierheen halen. Dan kunnen ze ervaren wat er gebeurt. Wij worden helemaal gek van de file."

Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Dinsdag was presentator Ruud de Boer te gast in Nissewaard. Ook de lokale omroep LINQ zond het debat uit.