Deel dit artikel:











KCC ruim langs PKC in finale Zuid-Holland Korfbal Cup Christian Dekkers met de Zuid-Holland Korfbal Cup De Zuid-Holland Korfbal Cup is een samenwerking tussen de regionale zenders Omroep West en RTV Rijnmond.

KCC/SO natural is dinsdagavond bij Korbis in Waddinxveen de winnaar geworden van de vierde editie van de Zuid-Holland Korfbal Cup. In de finale versloeg de ploeg uit Capelle aan den IJssel PKC/SWKGroep uit Papendrecht met 29-17. Daarmee prolongeert KCC deze titel.

Het duel tussen beide teams uit de Korfbal League was tot acht minuten voor de rust qua stand in balans (10-10). Vijf minuten voor de rust pakte KCC voor het eerst aan de leiding. De ruststand was 15-11. Dat bleek uiteindelijk de nekslag voor PKC. Na rust konden de Capellenaren de voorsprong vasthouden. In de slotfase van het duel zag PKC dat KCC uitliep naar een flink verschil. De finale eindigde in 29-17. Gertjan Meerkerk maakte tien treffers. De Zuid-Holland Korfbal Cup is een samenwerking tussen de regionale zenders Omroep West en RTV Rijnmond. Woensdag is er vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond een samenvatting van de finale tussen KCC en PKC te zien. Finale D1

De finale tussen de jeugdploegen Nieuwerkerk D1 en Vriendenschaar D1 eindigde in een 17-13 voor Nieuwerkerk. Bij deze eindstrijd was de ruststand 8-6. De finale tussen de jeugdploegen Nieuwerkerk D1 en Vriendenschaar D1 eindigde in een 17-13 voor Nieuwerkerk. Bij deze eindstrijd was de ruststand 8-6.