Automobilist ramt café in Oud-Crooswijk Foto: MediaTV

Een agressieve automobilist heeft dinsdagavond de pui van een café geramd in Rotterdam-Crooswijk. De bestuurder had ruzie met mensen in de zaak aan de Boezemstraat, stapte zijn auto in en reed met een behoorlijke vaart het terras op.

De wagen kwam met een klap tegen de gevel tot stilstand. Er is veel schade. Niemand raakte gewond. De automobilist is daarna uitgestapt en weggevlucht. De politie is naar hem op zoek.