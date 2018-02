Deel dit artikel:











Willemsbrug afgesloten op last van politie Foto: Jarno Biesebroek

De politie heeft de Willemsbrug in Rotterdam dinsdagavond afgesloten. Een vrouw dreigde van de brug te springen. Rond 00.15 is ze veilig van de brug gehaald door de politie. Op het water lagen boten klaar om in te grijpen als dat nodig is.

Diverse mensen stonden bij de brug te kijken naar de situatie. De brug werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer.