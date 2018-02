'Masturberen? Nee, pannenkoeken eten'

De oud-directeur van zorgcentrum Jedidja in Meerkerk, Aaldert van E., blijft in alle toonaarden ontkennen dat hij seks had met een patiënte. Zijn verweer in de Rotterdamse rechtszaal was opmerkelijk, zo niet bizar te noemen.

Van E. werd in september 2016 veroordeeld voor ontucht met drie vrouwelijke patiënten van de christelijke Hoeve Jedidja. Kort daarna pleegde een andere patiënte zelfmoord. Na haar dood werd aangifte gedaan door anderen. Ook van ontucht.

Het seksueel misbruik van deze Thirza zou jarenlang hebben geduurd. De vrouw kwam naar het zorgcentrum met ernstige psychische klachten zoals fobieën. Officier van justitie Natascha Rose: "Ze was zeer geïsoleerd en kwetsbaar. En juist daar heeft de verdachte misbruik van gemaakt."

Tatoeage

Thirza heeft zelf uitvoerig verteld over de innige relatie die zij had met Aaldert van E., die zich naar haar opstelde als 'grootvader-vriend.' Ze zag in hem de ideale man en wilde zelfs een tatoeage laten zetten op haar borst: 'Aaldert & Thirza'.

Waarschijnlijk was het de strafzaak die in 2015 en 2016 tegen hem liep, die haar op andere gedachten bracht. "De schellen vielen van mijn ogen. Ik had mijn onschuld verloren in de handen van een giftige spin."

Dat laatste sloeg op de ontmaagding door Aaldert, die zij eerst nog met een etentje had gevierd, samen met haar moeder. Uit e-mails en haar dagboek rijst een ander beeld. "Ik heb meegedaan aan perversiteiten en bijgedragen aan de ondergang van Jedidja."

Bijbel

De evangelisch leider Aaldert van E. zou 'seks hebben gewild in alle standjes, ook aan een kruis.' De seks zou onderdeel zijn geweest van de therapie, waarbij de Bijbel regelmatig als legitimatie diende. "Bijbels goedgekeurd", aldus justitie.

Aaldert van E. zei dat er niets klopte van het beeld van de 'viriele man die tientallen keren per dag kon klaarkomen.' "Meneer de rechter, ik heb sinds 1992 een erectiestoornis." Thirza zou sterk zijn beïnvloed door het pastorale team en de media, waardoor hij als een 'seksueel roofdier' was afgeschilderd.

Maar wat dan te denken van de seksueel zeer expliciete Skype-gesprekken die beiden voerden? Daar begon de 77-jarige verdachte aan een reeks opmerkelijke verklaringen. Over 'eenwording met Thirza'? "Dat was religieus, een eenwording met de ziel."

Condoom

Waarom had Thirza het over een condoom? "Als zij zich dik voelde, dan tekende zij zichzelf als een opgeblazen condoom." Waarom gebruikte hij het woord neuken? "We hadden het vaak over taalverruwing en dan kwam dat woord voor."

Maar in een Skype-gesprek had hij het toch ook over masturberen? "Dat was niet masturberen, maar 'master beren'. Oftewel: grote beren. Dat was als ze honger had en we veel pannenkoeken wilden eten."

Een bijzondere uitleg betrof ook zijn wens om haar 'slijmerig' geslachtsdeel te zien. "Dat sloeg op een kom havermout." Aaldert van E. zei het allemaal zonder te verblikken of te verblozen. "Veel was toneelspel, waarin we codewoorden gebruikten."

Strafeis

Niet verrassend noemde justitie deze uitleg 'niet heel aannemelijk'. Zij eiste een jaar cel (18 maanden waarvan zes voorwaardelijk). Daarna een proeftijd van vijf jaar waarin behandeling een serieuze optie is. De Rotterdamse rechter doet op 6 maart uitspraak.

Aaldert van E. kreeg het laatste woord, waarin hij in snikken uitbarstte. "Ik vond het een voorrecht om met Thirza te mogen optrekken. Ik heb ervan genoten. Ik zou het verhaal van justitie regel voor regel kunnen ontkrachten. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik word vrijgesproken."