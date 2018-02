Deel dit artikel:











Brand in flat Rotterdam-Centrum Foto: Jelle Gunneweg

In een flat aan de Roobrughof in het centrum van Rotterdam heeft woensdagochtend brand gewoed. Er brak brand uit in een meterkast en in een afvalcontainer op de begane grond. Elf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.

De brandweer had de brand snel onder controle. Verschillende woningen werden ontruimd. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in een hostel. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.