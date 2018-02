Deel dit artikel:











Nog 25 jaar steenkool door Rotterdamse haven Foto:archief

Het contract voor de doorvoer van steenkool via de Rotterdamse haven is met 25 jaar verlengd. Dit ondanks dat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad de steenkolen-overslag snel wil afbouwen. De raad debatteert donderdag over de verlenging van het contract.

Allard Castelein, de CEO van het Havenbedrijf van Rotterdam, zegt in een reactie tegen de NOS dat ze de contractverlenging niet konden tegenhouden. "Het contract wat destijds, 25 jaar geleden, is afgesloten door de gemeente gaf de eenzijdige optie aan het bedrijf om het contract te verlengen." Het Europees Massagoed Overslagbedrijf heeft het huurcontract met het Havenbedrijf voor 25 jaar kunnen verlengen. De gemeente heeft geen vinger in de pap bij het afsluiten van huurcontracten van het Havenbedrijf. Wel kan Rotterdam als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf druk uitoefenen op de directie. Gemeenteraad

De De gemeenteraad van Rotterdam wil af van steenkool in de haven . Een voorstel van GroenLinks om te stoppen met de overslag van kolen werd in november gesteund door een meerderheid van de raad. Volgens de gemeenteraad valt een verlenging van dat contract niet te rijmen met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Kolenhaven

Rotterdam is de belangrijkste kolenhaven van Europa. Vorig jaar werd er 28,4 miljoen ton overgeslagen. Dat was ongeveer zes procent van de totale overslag.