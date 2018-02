Vijf tips over...je doel stellen (en aanpassen)

Coach Gerben van het Rijnmond Running Team geeft elke week vijf tips over van alles waar je tegenaan kunt lopen in de voorbereidingen op de marathon van Rotterdam.

Deze week: de marathon is je doel, maar "Hellup!" je raakt geblesseerd of je hebt ineens een griep onder de leden. Wat nu?

Tip 1: Ja, uh, Solleveld, mijn doel is duidelijk toch? De marathon. Dat klopt, voor nu is dat ook wel duidelijk, maar stel ook tussendoelen op. De weg naar de marathon kan lang zijn, je kunt verveeld raken en de zin om te trainen verliezen. Kies er daarom voor om in aanloop naar de marathon alvast een halve marathon te lopen. Er zijn er genoeg in de regio: bijvoorbeeld de CPC-loop in Den Haag of de Dordtse Biesbosch Halve Marathon.

Tip 2: Bedenk jezelf wat je precies wilt gaan doen op de dag van de marathon. Je hoofddoel is de marathon, maar weet je ook hoe je dat precies wilt gaan vormgeven? Loop je om de marathon uit te lopen? Wil je finishen in een bepaalde tijd? Hoeveel tijd heb je om te trainen en wat betekent dat allemaal voor de wedstrijddag? Een goede voorbereiding is het halve werk. Mocht je hier vragen over hebben, laat het me weten: gerben.solleveld@rijnmond.nl.

Tip 3: Je wilt de marathon onder de 4:00 uur lopen. Maar dan breekt de wedstrijddag aan en blijkt het ineens 25 graden te zijn. Wees op zo’n moment bereid om je marathonplan aan te passen.

Tip 4: Shit, een blessure. Als de blessure erg hardnekkig is, wees dan bereid om alles wat met hardlopen te maken heeft aan te passen. Neem een pas op de plaats en train rustiger of sla zelfs een training over. Als je toch wilt blijven sporten, kies dan voor alternatieve vormen. Veel blessures zijn heel vervelend voor het hardlopen, maar tijdens zwemmen of racefietsen heb je er geen last van. Hups, dat zwempak of fietskloffie aan doen.

Tip 5: We komen langzaam uit de winter rollen, het griepvirus waart nog rond. Je raadt het al: jij wordt geveld. Stop direct met trainen. Met een griep onder de leden is het onverstandig om door te gaan met sporten. Je lijf heeft alle energie nodig om weer gezond te worden en heeft totaal geen trek in een looptraining. Houd er ook rekening mee dat als de griep over is, je nog een paar weken lang bezig kunt zijn met herstellen.