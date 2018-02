Familie Lubbers 'overvallen door steun'

Bezoekers in de rij. Foto: Ramon Mangold

De familie van oud-premier Ruud Lubbers is 'bijzonder getroffen' door de vele honderden condoleances en steunbetuigingen. Lubbers overleed vorige week op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam. Hij werd dinsdag begraven.

"Wat we hebben ondervonden aan steun, sympathie en medeleven , grenst aan het ongelooflijke. Die overweldigende belangstelling voor Ruud heeft ons, eerlijk gezegd, wel een beetje overvallen en heel erg goed gedaan'', vertelt zijn weduwe Ria Lubbers.

Enkele honderden mensen hebben maandag in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam afscheid genomen van de oud-premier.

In de Rotterdamse kathedraal is dinsdag de afscheidsdienst van Lubbers gehouden. Aansluitend werd hij begraven op de begraafplaats Laurentius in Crooswijk.