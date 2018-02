Wethouder: buurt Dordt wil bewoners Skaeve Huse leren kennen

In de buurt waar de vijf Skaeve Huse in Dordrecht worden neergezet, wordt goed gereageerd op de komst van de woningen, zegt wethouder Karin Lambrechts. De huizen worden op de Kerkeplaat geplaatst, vlak bij gevangenis De Dordtse Poorten.

"Het is niet zo dat iedereen er meteen blij mee was, maar na uitleg in de buurt heb ik ondervonden dat de meeste buurtbewoners beseffen dat deze mensen ook ergens moeten wonen. Ze willen de bewoners van de Skaeve Huse leren kennen", vertelt de wethouder.

De gemeenteraad is dinsdag akkoord gegaan met de komst van de Skaeve Huse. In Rotterdam zijn de woningen bestemd voor overlastgevende mensen die niet te handhaven zijn in een normale woonwijk. Dat is in Dordrecht niet het geval.

"Wij richten ons vooral op mensen die zorg mijden maar wel zorg nodig hebben. Mensen die psychiatrische problemen hebben, verslaafd zijn of dakloos zijn geweest. We hopen dat deze mensen in een rustige omgeving tot zichzelf komen en uiteindelijk ook zorg accepteren", zegt Lambrechts.