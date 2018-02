De politie heeft dinsdagavond een man opgepakt die met een geladen vuurwapen door de Provenierswijk in Rotterdam liep.

Een getuige had de politie gebeld. Die had kinderen horen zeggen dat er een man met een vuurwapen zou rondlopen.

Een speciaal team heeft de verdachte ingerekend. Hij had een vuurwapen in zijn broeksband, dat geladen was. Ook had hij verdovende middelen bij zich. De man is vastgezet.