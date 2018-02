Rotterdamse musea krijgen geld van BankGiro Loterij

De Rotterdamse musea de Kunsthal en het Museum Boijmans Van Beuningen hebben een schenking gekregen van de BankGiro Loterij. De Kunsthal krijgt 350.000 euro voor een serie culturele zomerfestivals. Museum Boijmans krijgt 1,5 miljoen euro voor het nieuwe openbare depot.

Het geld werd dinsdag uitgedeeld tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij. In totaal werd 74,8 miljoen euro verdeeld over verschillende culturele organisaties

Museum Boijmans Van Beuningen is blij met het geld. "Er komt een prachtig trappenhuis dat we op kosten van de BankGiro Loterij gaan aanleggen", vertelt directeur Sjarel Ex. Vanuit het trappenhuis kunnen de bezoekers de collectie bekijken.

"We hebben een goed plan geschreven en dat viel in de prijzen. Het is het grootste bedrag dat aan een plan werd toegekend", vervolgt Ex.

Depot

Het depot van Museum Boijmans Van Beuningen is al in aanbouw en gaat eind 2019 open. Het zogenaamde Collectiegebouw is een oplossing voor het ruimtetekort waar Boijmans mee kampt. Het museum heeft meer dan 70.000 kunststukken. Slechts een deel van de collectie kan worden tentoongesteld. Omdat het museum dat zonde vindt, is het openbare depotgebouw bedacht.

Het wordt het eerste toegankelijke depot in de wereld. Bezoekers kunnen in het Collectiegebouw niet alleen kunst bekijken, maar ook zien hoe restauraties en onderzoeken worden uitgevoerd.