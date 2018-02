Oogziekenhuis in Rotterdam gaat met operatierobot werken

Netvliesoperaties kunnen in de toekomst preciezer en veiliger worden uitgevoerd met behulp van een operatierobot die het Oogziekenhuis in gebruik neemt. Tot nu toe kan slechts een handvol hoog gespecialiseerde artsen dit soort operaties aan de achterkant van het oog uitvoeren.

Het is wereldwijd de tweede van dit type operatierobot die in gebruik is genomen.

Op termijn kunnen met de operatierobot van het bedrijf Precyes ook behandelingen worden uitgevoerd die nu nog zeer moeilijk of zelfs onmogelijk zijn.

Aan de robot is ook een soort parkeersensor gekoppeld die met geluidssignalen aangeeft hoe ver de oogarts met zijn instrumenten verwijderd is van het netvlies. Zo kan de arts voorkomen dat het instrument, dat aan de robot gekoppeld is, het netvlies kan raken.

De artsen zijn blij met de komst van de robot. "Het oog is een klein en complex orgaan. Oogoperaties zijn daarom erg lastig", zegt Koorosh Faridpooya. Met de precieze operatierobot kunnen complicaties worden verminderd en de uitkomst van de operatie verbeterd.

Ook zijn volgens de oogarts nieuwe behandelingen mogelijk. "Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van medicijnen in zeer kleine bloedvaten achterin het oog en andere behandelingen die er in de toekomst voor kunnen zorgen dat mensen minder snel of niet het zicht verliezen", aldus Faridpooya.

Volgens het bedrijf Preceyes kunnen door de combinatie van robot en sensor netvliesoperaties worden uitgevoerd door chirurgen met alle niveaus van ervaring. "Tijdens het gebruik van de robot worden daarnaast veel data verzameld", zegt Marc de Smet van Preceyes. "Deze data helpen ons om de procedures telkens weer te kunnen verbeteren en om chirurgen te trainen."

De robot is nog niet ingezet bij operaties. Het oogziekenhuis voert nog een aantal tests uit en kijkt of alle Europese richtlijnen goed worden nageleefd.