Brandweervoertuig botst tegen personenauto Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Een brandweerauto is tegen een personenauto in de buurt van het Rotterdamse metrostation Slinge gebotst. De brandweer was woensdag met spoed onderweg naar een reanimatie.

De twee brandweermannen en de bestuurder van de personenauto zijn naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Er was ook nog een ander brandweervoertuig op weg naar de reanimatiemelding op het nabijgelegen Stellendamhof. Dit voertuig kwam wel op tijd aan.