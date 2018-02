Sportcentrum Maassluis gaat snel weer open

Sportcentrum Fitline in Maassluis

Sportcentrum Fitline in Maassluis gaat donderdag weer open. Er brak zondag brand uit op de eerste etage van het pand. De schade is groot en voorlopig zijn alleen de faciliteiten op de begane grond te gebruiken.

De hoofdingang van het sportcentrum is nog flink beschadigd. Daarom wordt er er aan de zijkant een nieuwe entree gecreëerd. Ook de kleedkamers en de doucheruimtes zijn nog niet te gebruiken.

De brand brak waarschijnlijk uit in de sauna van het sportcentrum. Het vuur in het gebouw aan de Govert van Wijnkade bleek lastig te blussen. Er waren geen gewonden. Het pand heeft veel gangetjes en kamertjes. Er was veel rook, waardoor het blussen moeizaam verliep.

De restauratie van het pand gaat volgens directeur Van Toor 'een paar maanden duren'. Hij kreeg direct na de brand via Facebook vele reacties van bezoekers van de sportschool.

"Men wil graag sporten. Hier zit je niet op te wachten."