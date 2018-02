Drie mannen vast voor geweld rondom Club BLU

De politie heeft woensdagochtend drie mannen opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij de afpersing van de eigenaar van de Rotterdamse Club BLU.

De mannen van 20, 22 en 23 jaar uit Capelle aan den IJssel zijn thuis aangehouden. Agenten hebben onder meer telefoons meegenomen. Ook vonden ze een nepvuurwapen in een van de huizen.

Afpersing

De problemen rondom Club BLU kwamen in december aan het licht toen voor de tweede keer werd geschoten buiten de club. Ook lag een handgranaat op de stoep, werd de deur ondergespoten met graffiti en werd een vuurwerkbom tegen het pand in Rotterdam-Alexander gegooid.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb sloot de club per direct vanwege de veiligheid. Onterecht, vond de eigenaar van BLU, omdat hij naar eigen zeggen al wekenlang afgeperst werd.

De afpersers dreigden zijn club te laten sluiten als hij geen geld zou betalen. Hij loofde een beloning van 10 duizend euro uit voor de gouden tip die zou leiden naar de daders.

Sluiting

Club BLU is nog altijd dicht. Aboutaleb besloot de sluiting in januari met drie maanden te verlengen , omdat de openbare orde nog steeds in gevaar zou zijn. De gemeente is bang dat zwaarder geweld wordt gebruikt en kan de veiligheid van bezoekers niet garanderen.

De eigenaar heeft de sluiting aangevochten bij de rechter . Hij vindt dat de gemeente hem onterecht straft en de afpersers hun zin geeft. Voor de gemeente Rotterdam is het afpersingsverhaal juist reden Club BLU gesloten te houden.

De rechter doet binnen een week uitspraak over of Club BLU weer open mag.