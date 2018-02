Deel dit artikel:











Overval op Rotterdams hotel

Een hotel aan de Mathenesserlaan in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag overvallen. Rond 04:00 uur liep een man met gasmasker op het hotel binnen. Hij eiste geld van de receptionist.

Volgens de receptionist leek de man een wapen in z'n jaszak te hebben zitten. De geschrokken receptionist gaf de man het kasgeld van het hotel. De dader is ontkomen. De politie stelt een onderzoek in.