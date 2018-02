Rotterdamse bruidsfotograaf is de beste van de wereld

De Rotterdamse Isabelle Hattink is de beste bruidsfotograaf van de wereld. Ze heeft de Fearless Award ontvangen. Volgens de jury is zij het allerbeste in het vastleggen van echte emoties.

Aan de award is geen geldprijs verbonden. "Maar als winnaar kan je wel vaker workshops geven", zegt Hattink "en je wordt vaak uitgenodigd als spreker bij conferenties in het buitenland. En natuurlijk hoop ik dat het veel nieuwe opdrachten oplevert voor bruidsreportages."

De beste van de wereld worden als bruidsfotograaf is een kwestie van lange adem, zo vertelt de Rotterdamse bruidsfotograaf toe. Er zijn namelijk zes momenten in een jaar waarop een jury van 3 professionele fotografen de beste foto kiest uit zo'n 10 duizend inzendingen. Degene die in een jaar het meest werd verkozen krijgt de onderscheiding.

Volgens het juryrapport deinst Isabelle Hattink bij haar foto's niet terug voor de werkelijkheid. Het zijn geen geregisseerde beelden, maar foto's van unieke momenten van unieke mensen.

"Ik vind dat een van de belangrijkste dingen in het leven", zegt Isabelle Hattink. "Die momenten kan je niet meer terughalen. Natuurlijk gaan we allemaal uit ons dak met een foto van een bruidspaar bij de ondergaande zon. Maar de foto's die je het beste bij blijven zijn die met de emoties op die dag."

Als ze uit haar eigen foto's een favoriete moet kiezen komt daar toch een foto zonder zichtbare emoties uit.

"Dat is een foto van een bruid die over de Kralingse Plas uitkijkt die vol ligt met nijlganzen. Een andere favoriet is van een oma die de jarretels van haar kleindochter goed doet. Die oma had niet verwacht dat ze dit nog zou meemaken. Ze heeft daar echt van in tranen gestaan en dat vond ik erg mooi."

Hattink wilde ooit oorlogsfotograaf worden. "Maar ik kwam er al snel achter dat ik daar veel te emotioneel voor ben. Toen ging ik een keer bruidsfoto's maken en toen dacht ik: 'waarom is dit zo ondergewaardeerd?' Het zijn echt momenten die worden vastgelegd voor de komende generaties."