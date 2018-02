Feyenoord traint nog zonder St. Juste en Haps

In de laatste open training van Feyenoord naar aanloop van de wedstrijd tegen PSV stonden de geblesseerde Jeremiah St. Juste (schouder) en Ridgeciano Haps (oog) nog niet op het veld. Robin van Persie trainde grotendeels apart.

Na de warming up verlieten Sofyan Amrabat en Nicolai Jorgensen het veld. De reden waarom is nog niet bekend. Robin van Persie deed alleen het eerste gedeelte mee en trainde vervolgens apart.

De training eindigde oververhit omdat er een opstootje uitbrak tussen Sven van Beek en Steven Berghuis. In de video is te zien hoe het tweetal snel uit elkaar gehaald werd.