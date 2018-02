Boskalis haalt contract binnen voor haventerminal in Singapore

De Papendrechtse baggeraar Boskalis krijgt 300 miljoen euro voor de aanleg van een terminal in de haven van Singapore.

Boskalis maakt deel uit van een samenwerkingsverband dat de havenuitbreiding in Singapore uitvoert. In totaal is met het project bijna 900 miljoen gemoeid.

Voor de terminal wordt 387 hectare nieuw land aangelegd, omringd door 9 kilometer kademuren van caissons. De speciaal voor dit project ontworpen cassions zijn bijna 30 meter hoog. Het zijn de grootste tot nu toe ter wereld.

Boskalis gaat onder meer de havenbekkens en het toegangskanaal verdiepen en ze gaan de toevoer van het zand voor de landaanwinning coördineren.

De werkzaamheden gaan volgende week beginnen. Het totale project in Singapore duurt 9 jaar en de verwachting is dat in 2027 de terminal klaar is.