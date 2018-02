Dordrecht stopt subsidie Vrijwilligershuis Drechtsteden

Het Vrijwilligershuis Drechtsteden is niet pro-actief en werkt niet gericht genoeg, zo oordeelde het Dordtse college van burgemeesters en wethouders. Per 1 januari 2019 wordt de subsidie stopgezet.

Het Vrijwilligershuis is in 2014 opgericht om organisaties en vrijwilligers met elkaar te verbinden. Het is een samenwerkingsproject van MEE Drechtsteden en het Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk.

Vanwege uiteenlopende visies en belangen zou het nooit geboterd hebben tussen de twee organisaties. Na verschillende evaluatiegesprekken was een verbeterplan opgesteld, maar volgens de gemeente heeft het Vrijwilligershuis de doelstellingen niet voldoende behaald.

Door het wegvallen van de subsidie, loopt het Vrijwilligershuis 325 duizend euro per jaar mis. Dordrecht wil vrijwilligers op een andere manier gaan steunen. De komende maanden wordt bekeken hoe de gemeente dit precies gaat doen.