Danceclub op Ferro-terrein in 2019 open Ferro Dome, Foto: Thijs Kern

De danceclub op het Ferro-terrein in het Merwe-Vierhavensgebied gaat in 2019 open. In het gebouw komen ook werkplekken en horeca en het wordt gebruikt voor foodfestivals en vintagemarkten.

De oude fabriekshallen worden daarvoor gerenoveerd en de grote fabriekshal wordt omgebouwd tot binnentuin. Aangrenzend daaraan komen de club en werkplekken. De gemeente Rotterdam riep in 2017 ondernemers op om te komen met plannen voor het historische havenpand . Het winnende plan komt voort uit een samenwerkingsverband: 'De Maatschappij Voor Volksgeluk'. Daarin werken club BAR Rotterdam, Fullhouse Vastgoed en ZUS architecten samen. Hun plan is volgens wethouder Pex Langenberg passend bij de bijzondere locatie. "Het plan van De Maatschappij Voor Volksgeluk voorziet in een programmering voor dance in de nacht, maar ook overdag zal er veel te beleven zijn."