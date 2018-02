Gevelsteen Bijenkorf krijgt definitief een plek op nieuwe Coolsingel

De actiegroep van Co Engberts bij de gevelsteen in Woerden

De monumentale gevelsteen van de vooroorlogse Bijenkorf keert definitief terug op de Coolsingel. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad steunt donderdag een motie van afzwaaiend PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn om dit mogelijk te maken.

Naast de PvdA steunen ook Leefbaar Rotterdam, D66 en SP de motie die de gemeente opdraagt om de steen een plek te geven bij de herinrichting van de Coolsingel. Tot die tijd krijgt de gevelsteen een plek in het centrum van de stadt, zodat hij weer voor het publiek te zien is.

De gevelsteen is het enige dat over is van het door het bombardement van 1940 getroffen gebouw van architect Willem Dudok dat ten hoogte van het Churchillplein stond. De afgelopen decennia stond de steen op een distributieterrein van de Bijenkorf in Woerden.

Een actiegroep van onder meer PvdA-raadslid Co Engberts probeert al jaren de steen terug te krijgen naar de Coolsingel.

Ze worden hierbij ondersteund door de Bijenkorf en Historisch Genootschap Roterodamum. Ook architect Adriaan Geuze die de herinrichting van de Coolsingel voor zijn rekening neemt, wil de steen opnemen in zijn plannen.