Melding van vuurwapen in café in Rotterdam

Na een melding over een vuurwapen bij een bezoeker van een café in Rotterdam-Centrum is de politie met meerdere wagens uitgerukt. Bij een shisha lounge aan Pompenburg zou het wapen gezien zijn. De politie heeft niets aangetroffen.

"Er staan vier of vijf wagens en de agenten staan daarachter opgesteld. Ze hebben hun handen al op hun wapens", vertelde een voorbijganger aan RTV Rijnmond. De inval trok veel aandacht van passanten omdat ook de politie te paard ter plaatse was en voetgangers en fietsers gesommeerd werden om te rijden. Deze aanpak is standaard, zegt een politiewoordvoerder. Het is voor de veiligheid van omstanders en agenten. De politie gaat de melding over het vuurwapen onderzoeken.