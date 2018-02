Puttershoek zet zich weer in voor natuurijsbaan

In Puttershoek zijn de waterpompen weer in gang gezet. De ijsmeesters van de plaatselijke schaatsbaan hopen de komende nachten genoeg vorst te krijgen zodat er snel op natuurijs geschaatst kan worden.

IJsmeester en secretaris Arie van der Graaf van de IJs en skeelerclub Puttershoek houdt de weerberichten van Rijnmond-weerman Ed Aldus goed in de gaten. In het clubhuis staat permanent TV Rijnmond aan om de verwachtingen van Ed in de peiling te houden. De weersverwachting wordt zelfs via een beamer groot geprojecteerd op een scherm.

Een opstaand randje

"We hadden een paar weken terug bijna alles voor elkaar maar toen sloeg de dooi toe", zegt de krasse ijsmeester op zijn watervaste kaplaarzen. Terwijl hij door het snelstromende water banjert vertelt hij dat de baan afgelopen jaar is gerenoveerd.

"We hebben nu een 200 en een 400 meter baan zodat er ook geshorttrackt kan worden", zegt Van der Graaf. "We hebben ook met hulp van de gemeente een opstaand randje laten maken zodat we minder water nodig hebben voor een mooie ijsvloer".

Weerman Ed Aldus

Wanneer kan er dan geschaatst worden op natuurijs in het geboortedorp van Kees Verkerk? "Ik ga dat nog niet zeggen, eerst maar eens de komende nachten afwachten, en kijken wat de wind doet", zegt de ijsmeester voorzichtig.

Met een beetje hulp van weerman Ed Aldus zou het mogelijk begin volgende week kunnen worden, mits, maar, tenzij, enfin: aan ijsmeester Arie van der Graaf en zijn mannen zal het niet liggen.

De krasse knar lacht zich een deuk als verslaggever Ronald van Oudheusden meldt dat er toch echt een gat in zijn geleende linker kaplaars zit. "Dan heb ik je tóch de goede gegeven", lacht hij. "Maar als we open gaan ben je van harte welkom", en dat geldt uiteraard voor een ieder.