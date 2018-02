Hoofdkantoor Unilever mogelijk helemaal naar Rotterdam

Het huidige hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam

Het hoofdkantoor van het Brits-Nederlandse Unilever komt mogelijk in Rotterdam. Daarmee zouden er 1300 banen in de havenstad bij komen.

Unilever heeft nu hoofdvestigingen in Londen en Rotterdam. Maar het bedrijf gaat waarschijnlijk kiezen voor één hoofdkantoor. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland lobbyen beide voor de komst van het levensmiddelenconcern.

De kans dat het hoofdkantoor in Rotterdam komt, lijkt groot. Dat is waar de Britse overheid rekening mee houdt, meldt de krant Financial Times op basis van opmerkingen van Britse overheidsfunctionarissen.

Eind maart neemt het Brits-Nederlandse bedrijf een besluit en wil nog niet op de speculaties ingaan. De Britten hebben de hoop op een voor hen gunstige keuze van Unilever nog niet helemaal opgegeven. Zij hopen wel dat andere afdelingen naar Groot-Brittannië komen of daar behouden blijven als de keuze op Rotterdam valt.

Rotterdam wil niet reageren op de mogelijk komst van Unilever. "Zolang er niets officieel is, reageren wij niet", laat een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam weten.