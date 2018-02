Barendrechters met een verstandelijke beperking leren stemmen

"Ze stemden nooit, want stempas bleef thuis liggen, of werd weggegooid. Een stembureau binnenlopen is ook eng."

"Minder bezuinigingen op de ouderenzorg!" "Meer winkels in Barendrecht!" De acht Barendrechters met een verstandelijke beperking hebben ideeën genoeg voor hun woonplaats, maar zijn nog nooit gaan stemmen. De cursus Stoere Stemmers leert ze hoe ze dit moeten doen, en ook waarom.

"Het gaat om mensen met IQ rond 55", vertelt cursusleider Gerben Lems. "Ze stemden nooit, want stempas bleef thuis liggen, of werd weggegooid. Een stembureau binnenlopen is ook eng."



"We praten over de gemeenteraad, de wethouders, en waarom het belangrijk is om te gaan stemmen", vertelt Lems. "Daarom hebben wij een training gemaakt om ze stap-voor-stap te leren waarom je gaat stemmen en hoe je stemt."

De cursus is een proef en draait in Barendrecht, maar ook in Almere en Rotterdam. Op de Hogeschool Leiden wordt onderzoek gedaan naar het lesmateriaal, om te kijken of het echt aansluit bij de cursisten.

"Het onderzoek richt zich op de vraag hoeveel mensen vóór de cursus nog niet gestemd hebben en hoeveel mensen zijn gaan stemmen nadat ze de cursus hebben gevolgd."

Als het onderzoek is afgerond, wordt besloten of er ook cursussen worden opgezet voor de Europese en landelijke verkiezingen. "Dus eigenlijk willen wij dat deze doelgroep serieus genomen wordt en dat ze mee kunnen doen aan alle verkiezingen."