Verkiezingsdebat Goeree-Overflakkee: windmolens en zondagrust

Moeten we in 2020 wel energieneutraal willen zijn op Goeree-Overflakkee? En doen we dit dan met of zonder winkelen op zondag? Tijdens het verkiezingsdebat van Radio Rijnmond en de lokale omroep RTV Slogo op het eiland probeerden tien partijen met onder meer deze thema's de kiezer voor zich te winnen.

Goeree-Overflakkee is in 2020 energieneutraal. Althans, als het aan de huidige coalitie (SGP, CU, CDA en VVD) ligt. Maar al die toegezegde windmolens zijn toch helemaal niet nodig, vindt Sebastiaan Both van Goeree-Overflakkee Samen (GOS). Hij wacht liever de technologische ontwikkelingen af.

"Investeren in windmolens, dat doe je niet voor een paar jaar. Daar is het te duur voor. Waarom wachten we niet een jaar of twee, drie? Er staan allerlei ontwikkelen klaar, zoals bijvoorbeeld energie uit golfslag halen."

Ook Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid (EvV) ziet niks in de deadline van 2020. "Wat is het voordeel daar eigenlijk van? Het is veel belangrijker dat we onze voorzieningen op niveau hebben."

De dynamiek die door de doelstelling van 2020 op gang wordt gebracht, zorgt volgens de PvdA juist voor het geld voor die voorzieningen. "Overal wordt Goeree-Overflakkee genoemd. Daardoor is de bedrijvigheid en zijn de activiteiten onverwacht toegenomen."

Zondagsrust

Om Goeree-Overflakkee echt aantrekkelijk te maken voor toeristen, moet er volgens EvV wel iets gedaan worden aan de zondagsrust. Nu zijn alle voorzieningen op zondag nog gesloten. "Als je van elders hierheen komt en je kan geen kop koffie krijgen, dan kom je niet meer terug."

Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus kan zich best voorstellen dat mensen op het eiland moeite hebben met open winkels op zondag, maar vindt dat geen reden om winkels dicht te houden.

"Respect is een two way street. Gaat beide kanten op. Ik vind dat mensen zelf moeten weten wat ze op zondag doen. Als een ondernemer open wil, mag hij open gaan."

Dat Flakkeeënaren nu van het eiland gaan om op zondag te winkelen vindt de SGP vervelend. Maar de partij wil niets aan hun standpunt over zondagsrust veranderen. Kees van Dam: "Wij gebruiken de bijbel voor ons hele verkiezingsprogramma als leidraad. Zondagsrust is daar maar één van de punten van."

Respect

Christelijke nieuwkomer Jezus Leeft wil de zondagsrust niet koste wat het kost behouden. "We kunnen andere mensen niet klakkeloos de wet opleggen. Als een ondernemer niets met het christelijke geloof te maken heeft en andere personen respecteert, dan mag hij van ons zijn zaak openen op zondag", aldus Wim Nagtegaal.De PvdA wil benadrukken dat niet alleen christelijke partijen een historie met de zondagsrust hebben. "Als sociaal-democraten hebben wij hard gevochten voor een vrije dag voor arbeiders", betoogt Jaap-Willem Eijkenduijn. "Wij willen graag experimenteren met de zondagsopenstelling van winkels en zwembaden. Laat het aan de markt over en geef het een kans."

Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Woensdag was presentator Ruud de Boer te gast op Goeree-Overflakkee. Ook de lokale omroep RTV Slogo zond het debat uit.