Deel dit artikel:











De opperluizenmoeder is in de Luizenkliniek te vinden Ursula aan het werk. Bron: luizenkliniek.nl

Bij luizen denken veel mensen tegenwoordig aan de hitserie De Luizenmoeder, maar de diertjes kunnen een hardnekkig probleem vormen. Ook steeds meer volwassenen hebben last van een heuse luizenplaag. De oplossing is te vinden in de Luizenkliniek in Schiedam.

"Acht jaar geleden kwam ik zelf maar niet van de luizen af, daarom ben ik dit begonnen", vertelt Ursula Schipper. Zij is de oprichter van de Luizenkliniek en daarmee de opperluizenmoeder. Niet iedereen heeft op tijd door dat hij of zij luizen heeft. "Maar 50% van de mensen krijgt jeuk door een allergie voor de luizen. De rest merkt een besmetting pas als de luizen evident in het haar te zien zijn", verklaart Schipper. Honderden luizen

"Al heb je honderden luizen over je hoofd lopen, zonder die allergische reactie voel je niets." Van dat idee gaat patiënte Sanne al helemaal griezelen. Zij was woensdag in de kliniek voor een controleafspraak. "Ik merkte het pas toen ik ze zag lopen bij mijn zusje." "Al heb je honderden luizen over je hoofd lopen, zonder die allergische reactie voel je niets." Van dat idee gaat patiënte Sanne al helemaal griezelen. Zij was woensdag in de kliniek voor een controleafspraak. "Ik merkte het pas toen ik ze zag lopen bij mijn zusje." Bij de Luizenkliniek komen mensen die zelf alles al geprobeerd hebben en toch maar niet van de luizen afkomen. Schipper werkt niet met de bekende spoelingen, maar met een speciale haardroger. Voor Sanne bleek het loosalarm te zijn. Ze heeft een paar keer luizen gehad, maar deze keer was ze er op tijd bij. De neten die ze had, kon ze in de kiem smoren.