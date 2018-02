Deel dit artikel:











Feyenoord onder 19 uitgeschakeld in Youth League, Bijlow haakt geblesseerd af Justin Bijlow in actie voor het eerste van Feyenoord. Foto: ANP

Feyenoord onder 19 is woensdagavond in achtste finales van de Youth League tegen een forse nederlaag opgelopen. In Londen werd het 5-2 voor Chelsea. Daardoor is de ploeg van Cor Adriaanse uitgeschakeld in het prestigieuze jeugdtoernooi. Tweede keeper van Feyenoord, Justin Bijlow, haakte geblesseerd af in de rust.

In Londen vielen de goals al heel snel in het duel. Ampadu kopte de thuisploeg in de zesde minuut al op voorsprong. Nederlander Daiswhan Redan wist binnen tien minuten de score ook nog te verdubbelen. Feyenoord-aanvoerder Jordy Wehrmann deed wel snel wat terug, waardoor Feyenoord weer in de wedstrijd zat. Via Wouter Burger kwamen de talenten ook nog bijna op 2-2, maar zover kwam het niet. Sterker nog, Chelsea kwam wat gelukkig op 3-1. Een voorzet van Familio-Castillio werd aangeraakt en viel in de goal van Justin Bijlow. Met die tussenstand werd door beide jeugdploegen de kleedmaker opgezocht. Justin Bijlow keerde na rust niet terug bij de ploeg van Cor Adriaanse. Hij raakte vlak voor rust geblesseerd en kon tot de rust nog wel blijven staan. Na tien minuten in de tweede helft was het weer raak voor Chelsea, dat op de tegenaanval scoorde. In de 77e minuut dompelde Chelsea Feyenoord voor de laatste keer in rouw; St. Clair tikte bij de eerste paal binnen. Feyenoord wist via invaller Lewis nog wel een doelpunt te maken. Hij werkte de bal binnen uit een hoekschop. Door de nederlaag is Feyenoord onder 19 klaar in de Youth League, waar het in de groepsfase én de play-offs goed presteerde. Chelsea bleek wel een klasse beter.