Man rooft pakket telefoons

Bewoners van de Ranonkelstraat in Rotterdam-Feijenoord die nog een telefoon bezorgd zouden krijgen, moeten langer wachten. Woensdagavond is daar een pakketbezorger beroofd van meerdere telefoons. De overvaller is gevlucht.

De man bedreigde de bezorger met een mes en dwong hem zo om wat telefoons mee te geven. De overvaller is te voet gevlucht in de richting van de Dhaliastraat. De bezorger is niet gewond geraakt.