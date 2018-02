Cor Adriaanse over Feyenoord onder 19: 'Terechte nederlaag'

Feyenoord onder 19 is woensdagavond in de Youth League uitgeschakeld door Chelsea. De Rotterdammers werden naar huis gestuurd met een 5-2 nederlaag. Trainer Cor Adriaanse vond het een terechte nederlaag. "Zij hebben zoveel kwaliteit"

"Chelsea was veel in beweging met veel positiewisselingen én speelde een goed positiespel. Een fysiek sterke ploeg met goede spelers", zegt Adriaanse tegenover RTV Rijnmond.

"We kwamen te snel 1-0 en 2-0 achter. Dan maken we de aansluitingstreffer en dan hoop je dat je meer rust krijgt, maar toen kregen we weer de 3-1 tegen. Dan geef je dingen aan in de rust, maar dit heeft ook met de kwaliteiten van de tegenstander te maken. Ze waren gewoon beter."

Ribblessure voor Bijlow

De tweede keeper van 'het grote Feyenoord',Justin Bijlow, keerde na rust niet meer terug. "Hij kreeg een knie in zijn ribben. Hij wilde doorgaan, maar dat hebben we niet gedaan. Het is een goede instelling, maar dan moet het ook verantwoord zijn en dat was het niet. We moeten afwachten hoe dat gaat lopen."

