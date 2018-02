Deel dit artikel:











Rotterdam ontmantelt minder hennepplantages Foto: archief

In Rotterdam zijn vorig jaar 550 hennepkwekerijen opgerold. Een jaar daarvoor waren dat er nog 634. De meeste hennepplantages in 2017 werden opgerold in Oost-Nederland: 761.

Uit cijfers van de politie blijkt dat in heel Nederland vorig jaar in totaal in 4.670 wietkwekerijen werden opgerold, in 2016 waren dat er 5.538. De politie geeft aan dat het aantal ontmantelde wietplantages met vijftien procent is gedaald en noemt dit 'best een grote terugloop'. De daling kan volgens de politie te maken hebben met andere vormen van criminaliteit waar gemeenten meer aandacht aan besteden. Netbeheerder Stedin meldde in januari de daling van het aantal opgerolde wietplantages geen goed teken te vinden. De organisatie werkt hierbij samen met de politie, gemeenten en het openbaar ministerie.